Sono 2.193 i nuovi contagi in Campania, su 13.315 casi analizzati di cui 10.650 con tamponi antigenici e 2.665 con molecolari. Come riferisce l'Unità di Crisi, inoltre, altri due i decessi nelle ultime 48 ore.

I posti ospedalieri

Circa i posti occupati in ospedale, 14 quelli in terapia intensiva su 575 disponibilie e 274 in degenza su 3.160 totali.