Covid-19: 354 nuovi contagi in Campania, nessun decesso

Sono 354 i nuovi contagi in Campania, su 8.585 tamponi effettuati. Non ci sono deceduti, come rende noto l'Unità di Crisi.



Ecco il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 19

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 259

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

