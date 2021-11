Covid-19: nuovi contagi in 3 comuni salernitani

Nuovi casi di Covid, nel salernitano. In particolare, a Centola, precisamente a Foria, è stato comunicato un nuovo contagio ma sono state registrate anche nuove negativizzazioni dal virus: si riprende a frequentare la scuola regolarmente, con un totale di 2 alunni positivi sull'intero territorio comunale.

A Fisciano, un cittadino è risultato contagiato: sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare. Mentre a Buonabitacolo, 4 i casi tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare che per precauzione era in auto quarantena da due settimane. Come fanno sapere dall'amministrazione comunale, altri tamponi sono stati effettuati e si attendono i riscontri.