Covid-19: oltre 560 contagi totali a Baronissi, anziano ricoverato a Camerota

Il Covid continua a tenere alta la tensione nel nostro territorio provinciale. In particolare, a Marina di Camerota, un 70enne non vaccinato è stato ricoverato al San Luca di Vallo della Lucania. Era risultato positivo a Covid-19 nei giorni scorsi. Dopo problemi respiratori e una saturazione molto bassa, i sanitari del 118 hanno optato per il trasferimento presso il nosocomio cilentano. Fiato sospeso per le sue condizioni di salute.

Il caso a Baronissi

Intanto, il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante ha fornito i dati degli attuali contagiati: sono 563 in totale. Si raccomanda massima prudenza.