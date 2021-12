Covid-19: nuovi contagi in 3 comuni, chiuso un bar e disposti nuovi divieti

Boom di contagi a Pellezzano: sono 47 i nuovi casi resi noti dal sindaco Francesco Morra, per un totale di 149 positivi nel comune. Visto il considerevole aumento dei casi si ricorda alla cittadinanza che è fondamentale l'utilizzo corretto della mascherina, l'igienizzazione delle mani ed evitare ogni forma di aggregazione sociale che possa essere veicolo di contagio.

Chiuso un bar

Intanto, sono 4 i nuovi contagi da Covid che solo questa mattina sono stati registrati a Sapri. Positivi anche 3 membri dello staff del bar Maskò. Il locale è stato immediatamente chiuso e tutto il resto del personale sottoposto a screening: annullata per precauzione la serata di Capodanno prevista per oggi. Inoltre, 37 i casi a Camerota.

Le altre ordinanze

Scattano, poi, nuove ordinanze anti-contagio anche a Campagna e Baronissi. In particolare, il sindaco Roberto Monaco ha emanato due disposizioni, riferite alla chiusura anticipata dei bar (che dovranno chiudere alle ore 20.00 di stasera e riaprire alle 5 di domattina) e al divieto dei cosiddetti “Botti”. Mentre il primo cittadino del comune della Valle dell'Irno, Gianfranco Valiante, per effetto della situazione epidemiologica, ha prorogato fino al 17 gennaio 2022 il divieto di svolgimento al chiuso di eventi, manifestazioni, riunioni, convegni, spettacoli in centri sociali, teatri, circoli ludico-ricreativi e altri locali pubblici. Controlli serrati.