Covid-19, contagi a Campagna e Baronissi: il report dei sindaci

Il Coronavirus non arretra. C'è preoccupazione a Salerno, per l'impennata dei contagi: 100 ieri, un terzo del computo provinciale. Aumentano anche in altre località del Salernitano.

I dettagli

A Campagna, spiega il sindaco Roberto Monaco, risultano guarite 9 persone (negativizzate). L’Asl e la Regione Campania, inoltre, hanno dato comunicazione di 3 nuovi casi. In totale, i casi di positività comunicati sul nostro territorio, fino a questo momento, ammontano complessivamente a 64. Di questi 64 casi, 51 si sono sviluppati all’interno di 24 famiglie (contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare). A Baronissi, invece, il sindaco Gianfranco Valiante rende noto che sono tre i nuovi casi positivi. In totale, 65 contagiati Covid, 549 guariti, 13 deceduti.