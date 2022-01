Covid-19: nuovi contagi in altri 6 comuni, tamponi a basso costo per gli alunni anche ad Eboli

Altri 50 nuovi contagi a Campagna: lo ha reso noto il sindaco Roberto Monaco. Continua l'impennata dei casi registrati in provincia: altri 22 a San Marzano, altri 31 a Castel San Giorgio, 7 nuovi a Positano, 8 ad Amalfi e un altro a Petina.

L'iniziativa

Intanto, ad Eboli è stato stipulato un accordo tra l'amministrazione comunale e il consorzio farmaceutico per tamponi antigenici gratis o a costi calmierati alla popolazione scolastica. Sarà dunque possibile dal martedì al venerdì tra le 9 e le 13, nelle due farmacie comunali, quella di via Bachelet e quella a Corno d’oro, effettuare i tamponi antigenici gratis per la popolazione scolastica delle medie e superiori per coloro che presenteranno ricetta medica, ma saranno applicate tariffe calmierate per tutti gli studenti a partire dalla scuola dell’infanzia fino alle superiori. Nel dettaglio, per la scuola dell’Infanzia e primaria i tamponi costeranno 4 euro, per la scuola media e scuole superiori al costo di 6 euro invece di 15. Nel caso in cui le richieste fossero tali da non rendere sufficiente l’orario antimeridiano, si verificherà la possibilità di rendere il servizio anche durante l’orario pomeridiano.