Covid in provincia: boom di contagi in cinque comuni, il report dei sindaci

L’Asl Salerno - Dipartimento di Prevenzione - ha comunicato di aver riscontrato nelle scorse 24 ore, 23 nuovi casi di positività al Covid-19, ad Agropoli. Si segnalano anche 3 guarigioni. Il totale dei positivi attuali è quindi di 204. Di questi, 6 non sono residenti ad Agropoli (non si segnalano casi gravi). Gran parte dei nuovi positivi risulta già in isolamento in quanto appartenenti a nuclei familiari in cui sono già stati riscontrati contagi.

Altri casi

A Campagna sono 6 le persone negativizzate ma l'Asl ha comunicato al sindaco Roberto Monaco altri 11 contagiati dal Covid (in totale 60, in isolamento). "Mai soli", scrive su Facebook il sindaco di Montano Antilia, che annuncia con gioia alla comunità la guarigione di una concittadina. Sono 7, però, i nuovi positivi: 3 a Montano capoluogo, 3 ad Abatemarco, 1 a Massicelle. Boom di contagi anche in Costiera Amalfitana, a Maiori. I nuovi positivi, infatti, sono 39. Un solo guarito. In totale - comunica l'amministrazione comunale - i positivi sono 84. I nuovi tamponi effettuati sono 158. Dei positivi, 73 sono asintomatici e 11 sintomatici. I tamponi sono monitorati dal COC e sono stati effettuati nei laboratori pubblici e privati. Ad Eboli, in base alla documentazione trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, diretto dalla dottoressa Annamaria Nobile, si comunica quanto segue: fino al 28 dicembre, il numero totale dei positivi è 3066 ma i nuovi positivi sono 23. Un guarito. Ad oggi, in isolamento domiciliare sono finite 230 persone.