Ancora contagi nel salernitano: positivi a Campagna e Montesano, il report

Il Covid non dà tregua, si registrano ancora contagi nel Salernitano. A Campagna, ecco il report del sindaco Monaco: "Rrisultano guarite 19 persone (negativizzate). Inoltre l’ASL e la Regione Campania hanno dato comunicazione di 7 nuovi casi. Pertanto, in totale, i casi di positività comunicati sul nostro territorio, fino a questo momento, ammontano complessivamente a 107.

Di questi 107 casi, 82 si sono sviluppati all’interno di 29 famiglie. Si tratta di contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare.

Vallo di Diano

A Montesano sulla Marcellana, dove si sono registrati due decessi, l'ultimo dei quali oggi, il sindaco ha reso noto il quadro epidemiologico: dal 22 aprile, risultano contagiate 4 persone, 5 quelle guarite. Il numero totale dei contagi è 65.