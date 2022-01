Covid-19, altri contagi nei comuni: nuove restrizioni a Camerota ed Ottati

Aumentano i contagi nei comuni del salernitano. Altri 22 sono stati rilevati a Campagna, 30 a Capaccio Paestum e 11 ad Oliveto Citra.

Le restrizioni ad Ottati

Record di positivi nel comune degli Alburni, dove i casi complessivi sono 33. Il sindaco, Elio Guadagno, ha firmato un’apposita ordinanza che stabilisce: il divieto di spostamento da e per Ottati per l’intera giornata, eccezion fatta per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza e motivi di salute; il divieto di frequentazione di piazze e spazi pubblici all’aperto nel Territorio Comunale di Ottati per l’intera giornata; l'utilizzo esclusivo della mascherina FFP2, sia in luoghi aperti che chiusi; per le attività di ristorazione è consentita la vendita col solo metodo di asporto e consegna a domicilio, fino alle ore 20:00, ed esclusivamente a coloro muniti di green pass; il divieto di consumazione di cibi e bevande in luoghi e spazi pubblici; tutte le attività commerciali sono accessibili esclusivamente a coloro muniti di green pass e devono cessare il loro esercizio alle ore 20:00.

Ordinanza a Camerota

Intanto, il sindaco Mario Salvatore Scarpitta, ha ordinato la chiusura dei campi sportivi di Marina, Camerota e Lentiscosa e del centro sociale polifunzionale palazzetto dello sport Federico Giuliani. La sospensione di tutte le attività ludico-sportive ed in presenza, è da ritenersi unicamente a scopo precauzionale.