Covid-19: due decessi ad Eboli e nuovo aumento dei contagi in nove comuni

Aumentano ancora i contagi da nord a sud della provincia di Salerno. Altri 60 sono stati rilevati a Capaccio Paestum, 43 a Castel San Giorgio (giorno 28 gennaio), 35 a Campagna, 19 a Giffoni Valle Piana, 14 a Serre, 12 a Giffoni Sei Casali, 8 a Castellabate, 1 a Castiglione dei Genovesi, mentre sono 99 i casi positivi attualmente attivi a Sassano.

I decessi

La città di Eboli piange due suoi abitanti, deceduti negli ultimi giorni dopo essere risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di un operaio di 51 anni, che lascia la moglie e due figlie, e di una donna di 54 anni che faceva la cuoca, la quale è deceduta venerdì 28 gennaio presso l’ospedale “Da Procida” di Salerno: lascia il marito e due figlie

L'appello

I sindaci invitano quotidianamente i propri concittadini, anche attraverso i social, al rispetto delle normative regionali e nazionali in vigore per prevenire una ulteriore diffusione del virus. L’emergenza sanitaria non è ancora finita.