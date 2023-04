Covid-19: i dati in Campania, tasso di positività del 7,1%

Risulta attualmente del 7,1%, il tasso di positività al Covid in Campania. Dai dati ministeriali, infatti, è emerso che dal 21 al 27 aprile, nella nostra regione, sono stati registrati 2.279 nuovi contagi su 32.021 tamponi effettuati e altri 6 decessi. Nella settimana precedente, quella dal 14 al 20 aprile, 2.793 i nuovi casi su 37.841 test e altri 9 decessi.

Le precauzioni

In italia in questa settimana, il tasso di positività registrato risulta del 6,9%. Nonostante, come è noto, la variante in circolazione sia meno aggressiva e pericolosa rispetto alle precedenti, è opportuno, nei limiti del possibile, adottare prudenza, prestando massima attenzione al lavaggio delle mani e all'areazione degli ambienti, mantenendo anche la distanza interpersonale anti-contagio.