Covid, 53 nuovi contagi in Campania: il bollettino dell'Unità di crisi

Boom di contagi in regione. Sono 53 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Campania. Di questi, 12 sono provenienti dall'estero o si tratta di contatti con precedenti casi di rientro. È quanto emerge dal bollettino diramato dall'unità di crisi della Regione aggiornato alle 23:59 di ieri.

I controlli

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 2.381. Il totale dei contagi da nuovo Coronavirus in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 5.456 su 371.608 tamponi processati. Non si registrano nuovi deceduti (il totale resta 440). Non ci sono nuovi guariti. Il totale dei guariti, dunque, resta a quota 4.345.