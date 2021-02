Covid-19, 1.665 nuovi positivi e altri 23 decessi in Campania

Altri 23 i deceduti su 3.879, di cui 11 nelle ultime 24 ore e 12 in precedenza ma registrati ieri. Mentre sono 672 i guariti su 161.648 totali.

Sono 1.665 i nuovi positivi in Campania, di cui 105 casi identificati con test antigenici rapidi: tra questi, 1.457 gli asintomatici e 103 i sintomatici (sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare), su 16.915 tamponi (di cui 2.266 antigenici). Questi i dati forniti dall'Unità di Crisi e relativi ai contagi di ieri.

In totale, in Campania 228.846 i contagi (di cui rilevati con 1.833 antigenici) su 2.506.569 casi analizzati (di cui 36.777 con antigenici)?. Altri 23 i deceduti su 3.879, di cui 11 nelle ultime 24 ore e 12 in precedenza ma registrati ieri. Mentre sono 672 i guariti su 161.648 totali.

Ecco il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 103



Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.490

** Posti letto Covid e Offerta privata.

