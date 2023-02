Covid-19: 110 nuovi contagi e due decessi, il bollettino in Campania

Sono 110 i nuovi contagi in Campania, su 2.726 casi analizzati, di cui 2.084 con tamponi antigenici e 642 con molecolari. L'Unità di crisi fa sapere che si sono registrati due decessi nelle ultime 24 ore.

I posti ospedalieri

Circa i pazienti in ospedale, 16 sono in terapia intensiva su 575 totali e altri 260 in degenza su 3.160.

I dati sulle vaccinazioni>>>https://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html