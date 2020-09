Contagi Covid in aumento, parla De Luca: "Ondata pericolosa in autunno"

"In autunno ci sarà una ondata di contagi e ci stiamo preparando a gestire l'emergenza". A margine della presentazione dei lavori di ripascimento del litorale costiero di Salerno, il governatore, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto sui contagi Covid in regione, riflettendo anche sulla nuova previsione dell'Oms.

I dettagli

"Abbiamo realizzato in 20 giorni 120 posti di terapia intensiva. Li realizziamo ovviamente in previsione dell'emergenza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci ha detto ieri che tra ottobre e novembre attende una ondata pericolosissima di contagi - ha detto De Luca - Ancora in queste ore non sto facendo la campagna elettorale ma sto lavorando per garantire sicurezza alle famiglie. Da qui al 24 settembre completeremo tutti i test al personale scolastico. Rigore di comportamenti, senso di responsabilità, mascherina durante la movida. Avremo una situazione pericolosa con l'apertura dell'anno scolastico ed i ragazzi, di ritorno dalle vacanze, cominceranno a vivere di nuovo in famiglia. Bisogna fare attenzione".