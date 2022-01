Covid in provincia: boom di contagi ad Angri e Capaccio Paestum, il report negli altri comuni

La provincia di Salerno è ancora nella morsa del Covid. Boom di contagi ad Angri: 623 nuovi casi dal 18 al 25 gennaio, 677 guariti nello stesso periodo. Molti contagi anche a Capaccio Paestum. Ci sono 132 nuovi positivi nella città dei templi ed i guariti sono 6. Il bollettino è stato diffuso dall'amministrazione comunale attraverso la pagina Facebook dell'Ente.

Gli altri casi

A Campagna, risultano 27 nuovi casi positivi da tampone molecolare e 65 da antigenico (riferiti ai giorni 23 e 24 gennaio). Risultano, inoltre, guarite 30 persone (negativizzate). In totale, i casi attualmente presenti sul nostro territorio ammontano a 199 tamponi molecolari e 318 tamponi antigenici. A Montecorvino Pugliano, i nuovi positivi sono 72 (il totale sale a quota 360). Sono state somministrate in totale 21.015 dosi di vaccino. Nuovi positivi a Serre: 8 contagiati, in totale 111, 94 asintomatici e 17 sintomatici, 14 guariti.