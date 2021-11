Il Covid non arretra: in mattinata, sono stati registrati contagi in cinque comuni e poi nel pomeriggio a Bracigliano. All'elenco si è aggiunto Capaccio Paestum.

L'aggiornamento

L'amministrazione comunale ha fornito il nuovo report: un nuovo contagiato. Il totale dei positivi sale a quota 35 e ce ne sono 40 in quarantena. I nuovi guariti sono 7.