Covid-19: nuovi contagi in altri 5 comuni, a Cava scatta il lockdown

Nuovi contagi nel salernitano: 3 nuovi casi, in particolare, a Campagna, dove si contano 73 positivi. Altri 4 a Sicignano, mentre altre due persone contagiate a Scala, tra cui un minore. Ancora, 11 i nuovi casi a San Marzano e a Centola 50 in tutto i positivi distribuiti tra Centola, Palinuro, Foria e San Nicola.

L'ordinanza a Cava

Corre al riparo, visto il balzo in avanti dei contagi, intanto, il sindaco di Cava, Vincenzo Servalli che ha disposto per la giornata di oggi venerdì 31 dicembre la chiusura degli esercizi commerciali di genere, quali bar, pub, pizzerie, rosticcerie e di somministrazione similari, dalle ore 18 alle 5 del giorno successivo, al fine di scongiurare gli assembramenti. "Per i ristoranti, trattandosi di giornata di vigilia, resta invece consentito il solo svolgimento di pranzi e/ o cene nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti, come da disposizioni nazionali e regionali - si legge sulla nota del primo cittadino - Prevista anche la chiusura dei distributori automatici di bevande H24 dalle ore 12 alle ore 7 del giorno successivo ed è vietato l'assembramento di persone su strade e piazze pubbliche, con l'obbligo di indossare la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale secondo le disposizioni vigenti".