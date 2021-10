Covid-19: sette giorni senza contagi a Salerno città

Da una settimana, nessun nuovo contagio registrato a Salerno città. L'incoraggiante notizia arriva dal Ruggi e dai laboratori privati: ieri, in particolare, su 170 tamponi, non è emerso alcun dato di positività, così come nei giorni precedenti.

L'auspicio è che i cittadini non abbassino la guardia, ricordando di rispettare le norme anti-Covid, in modo da proseguire con il trend virtuoso che tutti aspettavano.