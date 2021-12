Covid-19: nuovo decesso nel salernitano, altri casi in 5 comuni

Nuovo decesso per Covid nel salernitano: non ce l'ha fatta un anziano di Altavilla Silentina risultato contagiato durante il ricovero nel reparto Medicina dell'ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli. Il reparto, da ieri, è stato chiuso: stop ai ricoveri per via di un focolaio emerso a seguito della positività di una paziente. Già ieri, 4 i contagiati, tra degenti e personale medico. Poi, tamponi positivi emersi anche per un paziente di Chirurgia ed un altro di Urologia, come riporta Ondanews.

Gli altri contagi

Intanto, altri 10 contagi a Mercato San Severino, due ad Eboli, due anche a Siano e altri 3 a Vietri sul Mare. Quota 115 casi, inoltre, a Battipaglia. Si raccomanda massima attenzione nel rispetto delle norme anti-Covid.