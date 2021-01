Covid-19: muore nota ristoratrice della Costiera, nuovi contagi e scuole chiuse in due comuni

Non ce l'ha fatta, A.F., 78enne di Maiori ricoverata al Covid Hospital di Scafati. E' spirata stamattina, presso il reparto di rianimazione dell’ospedale di Eboli. A perdere la vita, la titolare dello storico ristorante Mammato, persona benvoluta e apprezzata da chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerla.

Oggi ci ha lasciato un pezzo di storia, una delle colonne più forti della nostra famiglia. Per chi non la conoscesse lei è la signora Antonietta, zia Antonietta, e per tutta la sua vita insieme al resto della famiglia ha portato avanti il Ristorante "Mammato" dal 1890.



Eccola qui in uno scatto che racchiude tutto il suo essere: lei mentre cucina, perché non importa quanto fosse stanca, lei fino all’ultimo cucinava per tutti sempre con quel sorriso stampato sulla bocca perché per lei non c’era cosa più bella che donarsi alle persone. Se mi dovessero chiedere cosa sia cucinare con amore e passione risponderei: LEI. Il suo ricordo continuerà a vivere in tutti noi e li resterà per sempre.