Covid-19: un nuovo decesso e altri contagi in 8 comuni salernitani

Nuovo decesso per Covid, nel salernitano. Non ce l'ha fatta, purtroppo, un cittadino di Sala Consilina di 59 anni ricoverato all’ospedale “Scarlato” di Scafati, come riporta Ondanews. Dolore nella comunità.

I contagi

Nuovi contagi, intanto, si registrano nel nostro territorio. In particolare, dal 21 al 26 febbraio, 69 nuovi casi sono emersi a Siano, mentre nelle ultime ore, altri 8 contagi a San Marzano, altri 16 a Capaccio, altri 3 a Giffoni Sei Casali e altri 11 a Giffoni Valle Piana. Ancora, 5 nuovi casi a Castellabate, altri 30 ad Agropoli e altri 2 nuovi a Oliveto, mentre restano 40 i contagi a Centola.