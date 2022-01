Covid-19: c'è un nuovo decesso a Vietri, altri contagi in 9 comuni

Continuano ad aumentare, purtroppo, i contagi nel nostro territorio. E, drammaticamente, anche i decessi. Oggi, infatti, è spirato un cittadino affetto da Covid a Vietri, dove in 24 ore sono risultati cinquantadue nuovi positivi. Cordoglio da parte del sindaco Giovanni De Simone per la famiglia della vittima.

Comune chiuso

Intanto, altri 23 casi a Castellabate, altri 6 a Sapri e ad Angri, a causa di alcuni casi positivi riscontrati tra il personale degli uffici comunali, a tutela dei lavoratori e dei cittadini, Palazzo di Città chiude al pubblico per una settimana. Gli uffici riapriranno regolarmente il 10 gennaio. A San Gregorio, 6 nuovi casi, di cui uno non residente, mentre a Scala è emerso un contagio dal tampone antigenico di F.E. che è in isolamento presso la propria abitazione e per il quale è stato già effettuato il tracciamento dei contatti che sono stati posti in quarantena.

Gli altri casi

Ancora, a Montecorvino Rovella, negli ultimi sette giorni sono stati effettuati 1322 tamponi antigenici e molecolari a persone residenti sul territorio di Montecorvino Rovella: 67 sono risultati positivi. Nessuno dei contagiati si trova in condizioni critiche. Infine, 4 nuovi contagi a Ravello e ben 32 nuovi casi a Mercato San Severino. Unanime, l'appello dei primi cittadini affinchè tutti rispettino l'utilizzo della mascherina e adottino il distanziamento interpersonale.