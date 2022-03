Covid-19: 3.723 nuovi contagi su 19.844 casi analizzati, altri 7 decessi

Sono 3.723 i nuovi contagi in Campania, di cui 3.311 riscontrati con gli antigenici e 412 con i molecolari su 19.844 casi analizzati in totale, di cui 15.363 con antigenici e 4.481 con tamponi molecolari. Altri 7, purtroppo, i decessi, di cui 5 nelle ultime 48 ore. Altri 2 pazienti, intanto, in terapia intensiva, dove complessivamente sono 44 i posti occupati.

Ecco il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 610

Posti letto di terapia intensiva occupati: 44

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 689

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni>>>https://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html