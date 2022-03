Covid, 8.469 nuovi contagi e 9 decessi in Campania: il bollettino

Sono stati riscontrati 8.469 nuovi contagi in Campania, di cui 7.284 emersi dagli antigenici e 1.185 dai molecolari, su 47.500 casi analizzati, di cui 34.745 con antigenici e 12.755 con molecolari. Quattro i decessi, invece, nelle ultime 24 ore, mentre altri 5 sono avvenuti in precedenza ma registrati ieri, per un totale di 9 decessi. I dati tengono conto dell'Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 610

Posti letto di terapia intensiva occupati: 34

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 703

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni>>>https://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html