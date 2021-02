Covid-19: decesso a Valva, nuovi contagi tra case di riposo e scuole

Riscontrato un caso di positività di una docente ad Agropoli: sospese le attività didattiche al liceo "Gatto" di via Alighieri e presso la sezione classica di via S. Pio X

Il Covid-19 continua a mietere vittime: primo decesso a Valva, purtroppo. "A tutta la famiglia del defunto porgiamo sentite condoglianze in questo momento di dolore", si legge su un post sui social dell'amministrazione comunale che piange un pensionato positivo che era stato trasferito nel reparto Covid dell’ospedale di Agropoli.

Il focolaio

Intanto, preoccupa il focolaio alla casa di riposo di San Cipriano Picentino: presso la struttura "Casa Albergo Belvedere" al momento sono 53 gli utenti e 7 gli operatori positivi al Covid-19.

Gli altri casi e il liceo chiuso

A Mercato San Severino, di ieri sera, la notizia di altri 5 contagiati, di cui uno residente nel capoluogo, nonchè due donne e due uomini appartanenti allo stesso nucleo e residenti a Curteri. Ancora, 7 i nuovi positivi a Baronissi e altri 2 a Campagna. Infine, riscontrato un caso di positività di una docente ad Agropoli: sospese le attività didattiche al liceo "Gatto" di via Alighieri e presso la sezione classica di via S. Pio X. Al momento si sta ricostruendo la catena dei contatti. Oggi sono già stati programmati gli interventi di sanificazione e le lezioni proseguono in dad.