Covid nel Salernitano: ancora contagi in due comuni, il report dei sindaci

IIl Covid non dà ancora tregua e giungono, nel frattempo, nuovi bollettini dei sindaci di Eboli e di Campagna.

Eboli

Il report fa riferimento ai contagi verificatisi nelle ultime ore, fino alla tarda serata dell'11 maggio, rilevati dall'Asl e comunicati all'amministrazione comunale. "In base alla documentazione trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, diretto dalla dottoressa Annamaria Nobile - scrive il Comune di Eboli - nel periodo 15 agosto 2020-11 maggio 2021 i contagi complessivi sono strati 2232 e il numero dei decessi è 41. Per quanto riguarda i dati giornalieri, cioè 10-11 maggio, il numero dei nuovi positivi è pari a 9, il numero delle guarigioni è pari a 14, zero decessi. Sono in isolamento domiciliare 148 persone positive al virus".

Campagna

Il sindaco Roberto Monaco annuncia: "Sono guarite 3 persone (negativizzate).Asl e Regione Campania hanno dato comunicazione di 4 nuovi casi di positività al Covid-19. Pertanto, in totale, i casi di positività comunicati sul nostro territorio, fino a questo momento, ammontano complessivamente a 70. Di questi 70 casi, 52 si sono sviluppati all’interno di 20 famiglie. Si tratta di contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare".