Covid-19: alunna contagiata a Fisciano, nuovi casi a Bracigliano

Continua a proliferare, il contagio tra i banchi, nel salernitano. A seguito della positività di un'alunna della classe terza c della scuola dell’istituto comprensivo Don Alfonso De Caro di Lancusi, sentito il Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione Collettiva e la Dirigente Scolastica dell'Istituto, si provvederà alla sanificazione dei locali e alla messa in quarantena di tutti gli alunni della classe, nonchè del personale docente ed Ata venuto in contatto con l’alunna positiva.

Al termine della quarantena sarà predisposto il rientro a scuola a seguito di test molecolare con esito negativo, già richiesto all'Usca e a partire da 21 dicembre sarà attivata, per la classe interessata, la didattica a distanza.

Bracigliano

Intanto, a Bracigliano, altri 10 casi di positività al Covid-19: 33 in tutto i soggetti positivi.