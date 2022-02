Focolaio Covid a scuola ad Altavilla: l'appello dei genitori, intanto nuovi casi a Campagna

Focolaio Covid nell'istituto comprensivo Giovanni XXIII di Altavilla Silentina. E' scattata la didattica a distanza per i due plessi della scuola dell'infanzia, dove sono emersi contagi tra alunni e insegnanti. Come riporta Stiletv, i casi stanno aumentando anche tra il personale docente e tra gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado.

L'appello e gli altri contagi

Preoccupati, i genitori dei piccoli, per un possibile e non auspicabile accorpamento delle classi, con aumento di promiscuità e, quindi, con un inevitabile rischio di nuovi contagi: chiarezza e risposte dalle istituzioni del territorio, dunque, è quanto chiedono le famiglie per tutelare i bambini, auspicando anche uno screening generale della popolazione scolastica. Intanto, i contagi continuano a lievitare anche in altri comuni: 14 i nuovi a Campagna, come riferito dal sindaco nell'ultimo bollettino.