Covid-19: due decessi e nuovi contagi in 18 comuni, focolaio negli uffici comunali di Angri e parchi chiusi a Vietri

Il Covid continua a mietere vittime nel nostro territorio. Purtroppo, nei giorni 7 e 8 gennaio, a Giffoni Valle Piana sono stati registrati 2 decessi per complicanze legate al Covid-19. Dal sindaco Antonio Giuliano, dall’amministrazione comunale e dall’intera città va l’abbraccio ai familiari e ai cari. Nei giorni 8 e 9 gennaio, su 364 tamponi effettuati, sono state riscontrate, inoltre, 62 positività ai tamponi molecolari (di cui 38 già accertate precedentemente dai tamponi rapidi antigenici) e 36 dai tamponi rapidi antigenici trasferiti al Dipartimento di Prevenzione Collettiva.

Gli altri contagi

Intanto, numerosi, i nuovi contagi nei comuni salernitani: 7, in particolare, a Sicignano, altri 40 a Capaccio, altri 9 a Oliveto Citra, altri 7 a Petina, altri 33 a San Marzano, altri 29 ad Agropoli. Ed ancora, 3 nuovi casi a Scala, 9 a Caggiano, 5 a Ravello, 22 a Siano, 26 a Castellabate, 26 nuovi pure a Fisciano, mentre a Centola, in tutto, si contano 120 contagi. Poi, 8 nuovi casi sono stati registrati a Campagna, 16 a San Gregorio, mentre ad Angri, gli uffici comunali sono chiusi al pubblico fino a venerdì 14 gennaio, garantendo i servizi minimi e il lavoro d’ufficio del personale sottoposto a screening e risultato negativo. "I tamponi di controllo sul personale già risultato positivo la settimana scorsa, invece, sono tuttora positivi, a cui si sommano altri dipendenti contagiati. - ha spiegato il sindaco Cosimo Ferraioli - Per questi motivi, e per una maggiore sicurezza nei confronti dei cittadini, non è possibile procedere con la totale riapertura della casa comunale".

Chiusure a Vietri e precisazioni ad Eboli

A Vietri, dove sono emersi altri 11 casi, considerato il numero crescente di positivi al virus Covid19, vista l’ordinanza di chiusura delle scuole, il sindaco Giovanni De Simone ha ritenuto opportuno chiudere anche i vari campetti di calcio e i parchi gioco presenti sul territorio, dove non vi sia un controllo costante delle strutture. Infine, ad Eboli, in merito alla riapertura delle scuole, il sindaco Mario Conte ha assicurato di aver letto con attenzione le note inviategli dai rappresentanti degli istituti superiori ed anche le perplessità dei cittadini. "Voglio pertanto precisare che, come già detto in precedenza, nella giornata di domani verranno effettuate tutte le verifiche dei dati e delle varie situazioni delle scuole superiori. Del resto, come qualcuno ha osservato, i contagi sono avvenuti nelle vacanze di Natale con le scuole chiuse. - incalza -Inoltre, domani dovrò assumere anche ulteriori dati dall’ASL, ciò al fine di porre a fondamento di qualsiasi provvedimento fatti e circostanze scientifiche e tecnicamente provate. Atteso che ogni provvedimento amministrativo può essere impugnato e annullato dall’Autorità giudiziaria, come in queste ore si sta verificando rispetto all’ordinanza regionale. Per tali ragioni, si attende la giornata di domani, così da poter avere un quadro chiaro e poter prendere il provvedimento migliore che tuteli la salute pubblica e il diritto allo studio. Vorrei rassicurare tutti che sono ormai giorni che gran parte della mia attività giornaliera è dedicata all’emergenza Covid, sia per quanto riguarda l’accessibilità ai centri vaccinali che alla logistica tamponi, e che nelle prossime ore si avranno ulteriori iniziative a riguardo", ha concluso Conte.