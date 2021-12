Covid-19: nuovi contagi in cinque comuni, scuole chiuse in anticipo a Ceraso e Celle di Bulgheria

Aumentano i contagi in diversi comuni del salernitano. Altri 9 sono stati rilevati a Fisciano: si tratta del signor Fausto Mauro residente alla frazione Nocelleto; di due cittadini residenti a Fisciano Capoluogo ma non appartenenti allo stesso nucleo familiare; di tre cittadini appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti alla frazione Nocelleto; di due cittadini residenti alla frazione Lancusi ma non appartenenti allo stesso nucleo familiare;di un cittadino residente alla frazione Pizzolano.

Gli altri comuni e le scuole chiuse

Cinque nuovi positivi al Covid a Siano, 4 a San Valentino Torio, 4 a Giffoni Valle Piana, 3 a Vietri sul Mare. Con ordinanza firmata dal sindaco Adamo Coppola, è stata prorogata la chiusura dell’Istituto Cafarelli di località Moio di Agropoli anche per i giorni 20, 21 e 22 dicembre. Chiusura anticipata già a partire da domani (lunedì 20 gennaio), dopo Bellizzi e Castelnuovo Cilento, anche a Ceraso e Celle di Bulgheria.