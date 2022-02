Covid nel salernitano: nuovi contagi nei comuni, il report dei sindaci

Si registrano nuovi casi di positività al Covid-19 in provincia di Salerno e le amministrazioni comunali invitano alla prudenza ed a mettere in atto i corretti comportamenti per fronteggiare i contagi.

Il bollettino dei sindaci

A Giffoni Sei Casali, 2 persone sono state contagiate e ci sono 3 guariti. I cittadini attualmente positivi sono 82. A Capaccio Paestum, invece, i nuovi positivi sono 13 , in quarantena fiduciaria ci sono 376 persone e 101 sono i nuovi guariti.