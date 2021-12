Covid nel salernitano: nuovi contagi a Laurino, il report del sindaco

Le parole del primo cittadino, Romano Gregorio: "Sono stati tutti messi in quarantena. I concittadini risultano tutti asintomatici ed in buone condizioni di salute. Colgo l'occasione per invitare tutti al rigoroso rispetto delle regole indicate dalle autorità sanitarie al fine di evitare il diffondersi dei contagi"