Covid: altri casi positivi in cinque comuni, chiuso il Municipio a Padula

Aumentano i contagi in alcuni comuni del salernitano. Altri 40 sono stati rilevati a Mercato San Severino, 23 a Capaccio Paestum, 15 a Campagna, 29 a Sant’Egidio del Monte Albino, 300 ad Eboli (dal 21 al 26 marzo).

Comune chiuso

Intanto, a Padula, è stata chiudere gli uffici comunali a causa della presenza di casi di Covid-19 per svolgere una sanificazione del Municipio. Per questo saranno chiusi fino a venerdì 1 aprile 2022. Per informazioni rivolgersi al sindaco Domenico Barba al numero 320.2686602.