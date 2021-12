Covid-19: nuovi contagi in 4 comuni salernitani, attivata la dad per due classi a Centola

Salgono, i contagi da Covid nel salernitano: 17, i nuovi casi ad Eboli, mentre 7 quelli di ieri a Mercato San Severino, residenti esattamente a San Vincenzo, Acquarola, Oscato e nella cittadina capoluogo.

I contagi e la didattica a distanza

Un nuovo contagio anche a Siano, mentre 31 in totale i casi a Centola, con 7 alunni positivi: attivata la dad per la prima classe della scuola elementare e, precauzionalmente, anche per la seconda media inferiore, dove pure è emerso un caso. Si raccomanda prudenza.