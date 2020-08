Covid, 3 nuovi contagi a Mercato San Severino: l'annuncio del sindaco

Ancora Covid e tamponi positivi in provincia di Salerno. Si registrano tre nuovi contagi nella Valle dell'Irno, a Mercato San Severino. Ne ha dato notizia il primo cittadino, Antonio Somma. Il sindaco ha informato la comunità attraverso un messaggio pubblicato sulla propria pagina facebook.

Il messaggio

"Devo purtroppo informarvi che altri 3 nostri concittadini sono risultati positivi al Covid-19 - ha spiegato Somma - I primi 2 sono moglie e figlio di un nostro concittadino risultato positivo nei giorni scorsi e l'altro concittadino (non sono stato autorizzato a divulgare il nome) è residente nella frazione Curteri. Tutti sono asintomatici e sono in isolamento domiciliare. Giungano a loro gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Chiedo a tutti di evitare sgradevoli ed ingiustificati sciacallaggi mediatici in quanto è attiva ed in corso la ricostruzione dei contatti da parte dell'Asl. Infine, occorre prestare la massima attenzione ai propri comportamenti nel rispettare le normative e le indicazioni".