Nuova vittima del Covid: lutto a Sanza, altri contagi in 3 comuni ed è allarme in una casa alloggio

Nuova vittima del Covid per Sanza: è stata comunicata ieri la morte a Roma della madre generale delle suore dell’istituto religioso delle Figlie di nostra Signora al Monte Calvario che gestiscono la scuola dell’infanzia Maria Josè in via Santa Brigida. La suora, di rientro dalla Polonia, ha contratto il Covid: momento di dolore per le suore di Sanza che hanno espressamente chiesto all’amministrazione comunale di rispettare un giorno di lutto, con la chiusura per la giornata di oggi dell’asilo di via Santa Brigida. Intanto, altri cinque casi di positività al virus, di cui due carabinieri che si aggiungono al comandante della stazione, già risultato contagiato ed in isolamento da alcuni giorni. In totale, 16 i casi nel comune del salernitano, di cui una donna ricoverata in condizioni serie in ospedale.

Gli altri contagi

A San Cipriano Picentino, 8 nuovi cittadini contagiati: in totale 17 i casi, di cui 12 a Filetta, 5 a San Cipriano capoluogo e 2 a Campigliano. Inoltre sono 3 le persone ospiti del centro "Casa Giovanna" risultate positive. Intanto, a Centola, 10 contagi totali , quasi tutti giovani, ed altri 8 nuovi contagi anche ad Eboli. Si raccomanda prudenza nell'adottare comportamenti prudenti, nel rispetto delle norme anti-Covid.