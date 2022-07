Aumentano i casi Covid tra i bimbi, 5 posti per i contagiati in Pediatria al Ruggi

Cinque posti letto in Pediatria, da oggi, per i piccoli contagiati di Covid. Aumentano, infatti, i contagi tra i bambini, così l’azienda ospedaliera si attrezza per offrire spazi dedicati per donne in attesa e piccoli.

I rischi

Intanto, si registra un incremento di casi covid nei luoghi di lavoro della Sanità. La situazione non è delle più semplici da gestire, soprattutto con la carenza di personale sanitario ormai cronica nel nostro territorio ed ora ancora più aggravata dal proliferare dei contagi.