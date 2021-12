Covid-19: il virus continua a dilagare, nuovi contagi in 6 comuni salernitani

Aumentano, i casi di Covid-19 nel salernitano: a Pollica, per iniziare, il sindaco Stefano Pisani ha reso nota la presenza, ieri, sul territorio di altre 5 persone positive. Due dei 5, già in quarantena come contatto di persona postivia al Covid, sono risultate contagiate dopo tre giorni dall'isolamento al tampone molecolare. A loro si sono aggiunte altre 3 persone, in quarantena fiduciaria, risultate positive a tampone antigenico, che attendono la conferma della positività con il tampone molecolare. "È indispensabile tenere comportamenti responsabili - ha osservato il primo cittadino - È invece assolutamente inutile additare o colpevolizzare altri nostri concittadini. Nel frattempo rispettiamo le regole e soprattutto affrettatevi a vaccinarvi, ad oggi il 19% della nostra popolazione non si è ancora sottoposta alla prima dose, non è più possibile attendere". A tal proposito, 28 dicembre dalle ore 15 alle 19 presso il centro vaccinale di Acciaroli ci sarà una nuova seduta di vaccinazione.

I dati del Ministero

Gli altri contagi

Intanto, un nuovo caso, a Campagna dove i contagi ammontano a 44 e altri 10 a Siano, mentre ad Agropoli sono stati comunicati, dal 22 al 25 dicembre, 35 nuovi casi di positività, per un totale di contagi attuali pari a 186 persone. Ancora, nella tarda serata di ieri, il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, ha fatto sapere che altri 18 cittadini hanno contratto il virus, tra San Vincenzo, Sant'Angelo, Priscoli, Ciorani, Sant'Eustachio e il capoluogo. Infine, a Omignano si contano 6 contagi. Si raccomanda massima prudenza.