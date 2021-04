Covid-19 nel Salernitano: nuovi contagi, il report dei sindaci

A Campagna, 3 nuovi positivi. A Sassano, 8 casi di positività che fanno salire a 92 il totale. Tre persone restano ricoverate in ospedale. A Polla, 3 positivi e 25 in totale. A Caggiano, una guarigione ed in totale 18 persone positive, 2 delle quali ricoverate.

Ancora contagi Covid in provincia di Salerno, ancora bollettini dei sindaci. A Campagna, il primo cittadino Roberto Monaco, annuncia: "Asl e Regione Campania hanno dato comunicazione di 3 nuovi casi positivi. Pertanto, in totale, i casi di positività comunicati sul nostro territorio, fino a questo momento, ammontano complessivamente a 153. Di questi 153 casi, 127 si sono sviluppati all’interno di 37 famiglie: contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare".

Vallo di Diano

