Covid in provincia: boom di contagi ad Eboli, il report del Comune

Boom di nuovi positivi ad Eboli: ce ne sono 57 e il periodo di riferimento è quello compreso tra il 18 e il 22 dicembre. Lo comunica il sindaco di Eboli. In base alla documentazione trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, diretto dalla dottoressa Annamaria Nobile, ecco i nuovi dati.

Il bollettino

Con riferimento al periodo 15 agosto-22 dicembre, il numero complessivo dei casi positivi SARS CoV2 è 2952. Il numero dei decessi è 54. Con riferimento ai dati per il periodo 18-22 dicembre 2021 (1 ospedalizzato), il numero dei nuovi positivi è 57. Il numero delle guarigioni è pari a 19, il numero dei decessi è 1. Ad oggi sono in isolamento domiciliare 130 positivi. A tutela della salute e di una regolare continuità delle attività economiche, sociali e scolastiche, ai cittadini si raccomanda di aderire con fiducia alla campagna vaccinale in corso, rivolgendosi alle strutture sanitarie attive sul territorio. Si ricorda che la violazione degli obblighi sull’uso del green pass che dovesse emergere a seguito di controlli delle autorità preposte, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro, nonché la chiusura dell’attività nei casi previsti.