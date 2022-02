Covid-19: aumento dei contagi in due comuni, il report dei sindaci

Non si attenua la morsa del Covid in provincia di Salerno. Dopo i bollettini pubblicati dai sindaci di 18 comuni, ieri sera, le amministrazioni di Campagna e Fisciano hanno reso noto il nuovo report dei contagi.

I dati



A Campagna risultano guarite 45 persone (negativizzate). Inoltre in seguito alla comunicazione della Regione Campania sia dei casi positivi da Tampone Molecolare che di quelli da Tampone Antigenico (TA), eseguiti in farmacia, laboratori, risultano 15 nuovi casi positivi da molecolare e 18 da antigenico. A Fisciano, invece, 57 nuovi positivi per un totale di 456.