Covid-19: nuovi contagi a Pellezzano, Teggiano e Minori, tra i positivi il presidente della Pro Loco

Continuano ad aumentare i contagi nel nostro territorio: in particolare, a Pellezzano, due i nuovi positivi. Si tratta del signor Domenico Galdi, nato nel 1942 e residente in via Valle, a Coperchia, che ha autorizzato alla divulgazione delle proprie generalità e di un residente in Capezzano che ha scelto di non fornire i suoi dati. Come di consueto, sono scattati i protocolli di messa in quarantena dei soggetti positivi e dei conviventi e l'Asl sta già ricostruendo la catena dei contatti. Al momento i casi di positività sul territorio sono 5.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Teggiano e Minori

Intanto, a Teggiano, Biagio Matera, presidente della Pro Loco di Teggiano, è risultato positivo: il fratello del neoeletto consigliere regionale Corrado, è asintomatico ed è in buone condizioni di salute. A Minori, intanto, 3 contagi al Covid: "Stiamo lavorando con il COC Comunale per ricostruire la catena dei contatti e procedere con i relativi tamponi”, fanno sapere dal Comune guidato dal sindaco Andrea Reale.