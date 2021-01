Covid-19: nuovi contagi in 3 comuni, al via lo screening a Castel San Giorgio

Nuovi contagi nel salernitano. In particolare, a Campagna, 5 i nuovi positivi e 6 i guariti. I contagi nel comune, dunque, fino a questo momento, ammontano complessivamente a 130, di cui 104 si sono sviluppati all’interno di 27 famiglie (contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare). Inoltre, altri 2 positivi a Ravello e altri 4 a Maiori.

La preoccupazione per le scuole

Aleggiano tensioni, inoltre, tra i genitori per il ritorno in classe dei bambini visti i primi casi di contagio registrati a 3 giorni dall'inizio delle lezioni. In particolare, tra i vari, a esprimere i suoi dubbi sul rientro in aula, l’imprenditore Antonio Ilardi: “Casi di Covid nelle scuole dell’infanzia ad Eboli e Nocera Inferiore. Dopo appena 3 giorni: irresponsabile riaprire le scuole”, ha scritto su Fb.

Lo screening

A Castel San Giorgio, intanto, alle 15 inizierà lo screening sui dipendenti del Comune e del personale delle scuole presenti sul territorio. A confermarlo è la sindaca Paola Lanzara: "I miei concittadini stanno affrontando in maniera matura e intelligente questa emergenza. Certamente, rimango ottimista per il futuro e chiedo a tutti di non dimenticarsi i concetti basilari nella lotta al virus: l'utilizzo di mascherine e l'osservanza del distanziamento sociale. Come Comune, invece, rimarchiamo il nostro impegno anche con questo screening su personale comunale e su quello scolastico dei plessi presenti in città. Vogliamo mantenere la guardia alta. La politica della prevenzione è l'unica strada percorribile contro il Covid", ha concluso la sindaca.