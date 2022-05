Covid-19: oltre 300 contagi in 48 ore a Salerno città, i dati dell'Asl

Crescono i contagi da Covid-19 in città. In particolare, l'Asl di Salerno ha fornito, alla nostra redazione, i dati relativi al 9 e al 10 maggio: sono emersi ben 338 nuovi contagi in 48 ore.

I dettagli

In particolare, 127 nuovi casi sono stati rilevati il 10 maggio e 211 il 9 maggio, tra tamponi antigenici e molecolari. Ad aver contratto il virus, anche un bimbo di 4 anni. Si raccomanda prudenza.