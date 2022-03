Picco di contagi a Salerno: oltre 100 nuovi casi in 48 ore, positivi anche un neonato e una bimba di 6 anni

Oltre 100 contagi in due giorni, a Salerno città. Questo il triste bilancio ufficiale del 24 e del 25 marzo fornito dall'Asl, alla nostra redazione: in particolare, 8 complessivamente sono stati i nuovi casi rilevati al Ruggi e ben 100 nei laboratori privati.

I dettagli

Ad aver contratto il virus, anche un neonato e una bimba di 6 anni.

L'appello

Si raccomanda massima prudenza nel rispettare le norme anti-contagio, continuando ad indossare la mascherina nei luoghi all'aperto affollati e nei posti al chiuso ed igienizzandosi spesso le mani, evitando di toccare gli occhi in ambienti a rischio. Aumentano, purtroppo, anche i casi di ospedalizzazione, seppur non in terapia intensiva.