Covid-19: sono 23 i nuovi positivi nel Salernitano: i dati del Ministero

Nove nuovi contagi nel salernitano, oggi: attualmente, sono 1.277 i positivi nella nostra provincia, quindi 23 in più rispetto a ieri, giovedi 17 settembre. Dei 23 tamponi positivi, 11 sono stati analizzati al Ruggi di Salerno, che ha fornito aggiornamenti: dalle analisi serali, è stato rilevato un tampone positivo che riguarda una persona di Agropoli, poi Sarno e Scafati. Stamattina, altri 8 positivi comunicati dalla direzione sanitaria del Ruggi: tre a Sarno e Sala Consilina, uno ad Ascea ed un cittadino senza fissa dimora di nazionalità albanese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dati

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, nella nostra regione ci sono 318 ricoverati con sintomi, 20 in terapia intensiva,

4127 in isolamento domiciliare, 4465 attualmente positivi. I dimessi guariti sono 5020 ed i deceduti 455. I casi in totale 9940. Incremento casi totali rispetto al giorno precedente: 208.