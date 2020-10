Covid-19: 46 nuovi casi nel salernitano, contagiata una bimba a Baronissi

Salgono, i contagi nel salernitano: oggi, 8 ottobre, secondo i dati del MInistero della Salute, risultano 46 i nuovi positivi nella nostra provincia che ne ha registrati complessivamente 1.769. Non migliore, la situazione a Napoli dove addirittura i contagi sono stati 448 nelle ultime 24 ore, nè a Caserta che ha registrato 112 nuovi casi, mentre ad Avellino 55 i positivi e a Benevento 20.

Il nuovo contagio

Intanto, continua l'elaborazione dei risultati dei tamponi somministrati a Baronissi: l’Asl comunica l’esito di quelli processati a 35 cittadini rientranti in via diretta o indiretta nei contatti della palestra Tempio Shaolin. "Purtroppo una bimba è risultata positiva - ha detto il sindaco Gianfranco Valiante - S.F. (anno 2009), frequenta la classe I D della scuola media di Baronissi (già chiusa precauzionalmente con ordinanza sindacale). S.F. sta benissimo, con la propria famiglia è in isolamento domiciliare". I tamponi processati agli altri 34 concittadini tutti negativi. Ventuno, dunque, i cittadini di Baronissi al momento contagiati.