Covid-19: salgono i contagi a Salerno e provincia, muore un paziente. L'appello di Polichetti (Fials)

Sale il numero dei casi da Covid-19 a Salerno. Di sabato, infatti, la notizia di nuovo positivo in città, contatto stretto dell’uomo contagiato di Mercato San Severino ritornato dall’Albania. Oltre ai casi di Cappelle, poi, sempre a Salerno città, un adolescente riconducibile al commerciante risultato positivo nella zona orientale.

Intanto, degli oltre 80 contagiati nella nostra provincia, tra cui gli ultimi tre casi segnalati ieri tra Teggiano e Battipaglia, circa 20 sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere presso l'ospedale di Scafati (nosocomio che da protocollo sta ospitando tutti i pazienti del salernitano ndr) e, in particolare, dei tre pazienti che erano ricoverati in terapia intensiva, uno, purtroppo, è deceduto. Il Ruggi, intanto, resta ad ora Covid-free. Opportuno, mantenere alta la guardia, adottando le precauzioni e i comportamenti anti-Covid previsti.

Non condivido la apertura che è stata disposta in modo così indiscriminato ed indisciplinato: duole notare che le persone siano in strada e al mare come se nulla fosse accaduto.

Negli altri Paesi l'allarme è ancora alto: il mio invito per i cittadini è di essere molto più attenti e per i nostri governanti di essere meno tolleranti.